قال قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن التحالف المعارض سيستأنف الثلاثاء المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي حول الإعلان الدستوري، وفقاً لوكالة الأناضول.

وقال القيادي في الحركة التي تقود الحراك الشعبي ساطع الحاج، إن المشاورات بين كتل قوى التغيير مستمرة، بهدف الوصول إلى رؤية وصيغة موحدة بشأن الإعلان الدستوري، الذي يُفترض أن يحدّد واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وأضاف الحاج "نستقبل حالياً الرؤى والملاحظات من قوى الحرية والتغيير والشخصيات الأكاديمية والمختصة حول الإعلان الدستوري، تمهيداً لبلورة رؤية موحَّدة، والانخراط في التفاوض المباشر مع العسكري الثلاثاء".

وتُعقد جلسة تفاوض الثلاثاء برعاية الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ووقّع المجلس العسكري وقوى التغيير في 17 يوليو/تموز الجاري، اتفاق الإعلان السياسي بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن المعارضة تساورها تخوفات من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.