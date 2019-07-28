سياسة
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السودان.. قوى الحرية تستأنف التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الثلاثاء
أفاد قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بأنهم سيستأنفون الثلاثاء المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي حول "الإعلان الدستوري"، وفقاً لوكالة الأناضول.
السودان.. قوى الحرية تستأنف التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الثلاثاء
قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية تستأنف الثلاثاء مفاوضاتها المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي / Reuters
28 يوليو 2019

قال قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن التحالف المعارض سيستأنف الثلاثاء المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي حول الإعلان الدستوري، وفقاً لوكالة الأناضول.

وقال القيادي في الحركة التي تقود الحراك الشعبي ساطع الحاج، إن المشاورات بين كتل قوى التغيير مستمرة، بهدف الوصول إلى رؤية وصيغة موحدة بشأن الإعلان الدستوري، الذي يُفترض أن يحدّد واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وأضاف الحاج "نستقبل حالياً الرؤى والملاحظات من قوى الحرية والتغيير والشخصيات الأكاديمية والمختصة حول الإعلان الدستوري، تمهيداً لبلورة رؤية موحَّدة، والانخراط في التفاوض المباشر مع العسكري الثلاثاء".

وتُعقد جلسة تفاوض الثلاثاء برعاية الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ووقّع المجلس العسكري وقوى التغيير في 17 يوليو/تموز الجاري، اتفاق الإعلان السياسي بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن المعارضة تساورها تخوفات من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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