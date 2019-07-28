سياسة
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صويلو: تركيا لم ترحّل أي سوري أو أجنبي يقيم على أراضيها بشكل قانوني
أكّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، أن بلاده لم ترحّل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي يقيم على الأراضي التركية بشكل قانوني.
صويلو: تركيا لم ترحّل أي سوري أو أجنبي يقيم على أراضيها بشكل قانوني
وزير الداخلية التركي يؤكد أن بلاده لم ترحّل أي سوري أو أجنبي يقيم على الأراضي التركية بشكل قانوني / AA
28 يوليو 2019

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، إن تركيا لم ترحّل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم على الأراضي التركية بشكل قانوني.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته أحد مراكز الإيواء المؤقتة بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأكّد صويلو أن الحملة الأخيرة في إسطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية ولا يوجد ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني. وأضاف "لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم بتركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليست لدينا رغبة في هذا الاتجاه".

وأوضح أن للقضية وجهين، الأول يتمثل في ضمان إقامة السوريين في المدن التي حصلوا منها على بطاقة الحماية المؤقتة، فيما يتمثل الثاني في مواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية بكل جدية. ولفت الوزير التركي إلى أن 90% من المهاجرين غير النظاميين الذين اتُّخذت بحقهم إجراءات خلال الأسبوعين الأخيرين ليسوا من السوريين.

وأضاف صويلو أن السوريين المسجلين في المدن الأخرى والمقيمين في إسطنبول مُنِحوا مهلة محددة لتسوية أوضاعهم، وأن الاتصالات مستمرة مع جميع منظمات المجتمع المدني حول الموضوع. وشدّد الوزير على أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات بحق السوريين خلال المدة الممنوحة لهم.

أما السوريون غير المسجلين المقيمون في إسطنبول، فأوضح الوزير أن هؤلاء سيُسجَّلون في مراكز إيواء، قبل أن يُرسَلوا إلى المدن التي يرغبون في التوجه إليها.

من جهة أخرى أشار صويلو إلى أن بلاده ضبطت 268 ألف مهاجر غير نظامي خلال العام الماضي، وأن هذا العدد تَخطَّى خلال العام الجاري 165 ألفاً، ومن المتوقع أن يتخطى 300 ألف بنهاية العام.

والاثنين الماضي أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين في الولاية ممَّن يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى، لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلي بتاريخ أقصاه 20 أغسطس/آب المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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