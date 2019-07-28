سياسة
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قتيل و13 مصاباً في تفجير وسط كابل
أفادت قناة محلية أفغانية الأحد، بأن العاصمة كابل شهدت تفجيراً قوياً نجم عنه سقوط قتيل وإصابة 13 شخصاً.
قتيل و13 مصاباً في تفجير وسط كابل
تفجير قوي في العاصمة الأفغانية كابل يُسقط قتيلاً و13 مصاباً / AA
28 يوليو 2019

سقط قتيل وأصيب 13 شخصاً بجروح الأحد، إثر تفجير قوي نُفّذ في العاصمة الأفغانية كابل، وأفادت قناة طلوع نيوز المحلية بأن "التفجير وقع بالقرب من ساحة الشهيد"، دون أن توضّح طبيعته.

وذكرت القناة أن 4 مهاجمين متورطون في الهجوم الذي استهدف مكتب غرين تريند، وهي حركة سياسية يديرها عمر الله صالح المرشح لمنصب نائب رئيس البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار إن "الحصيلة الأولية للتفجير تشير إلى سقوط قتيل وإصابة 13 شخصاً بجروح".

من جهتها أكّدت وزارة الداخلية أن صالح لم يُصَب بأذى وأُجلي من المكان.

وبثت محطات تليفزيونية محلية مشاهد لدخان كثيف يتصاعد من موقع التفجير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وتشنّ طالبان هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والشرطة على الرغم من محادثات السلام الجارية التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 18 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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