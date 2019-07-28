يتوجه نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو حميدتي الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصدر مسؤول.

وقال مصدر عسكري، بالقصر الرئاسي، لوكالة لأناضول، طالباً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام‎، إن حميدتي سيجري مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة تستغرق يومين.

وتأتي زيارة حميدتي للقاهرة، التي لم تعلن بعد من الجانب السوداني، بعد ساعات من عودته من جوبا، عقب زيارة استمرت يومين، للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الحركة الشعبية.

وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو/أيار الماضي، والتقى السيسي.

وعبّرت أحزاب معارضة في السودان عن رفضها للزيارات الخارجية التي يجريها قادة المجلس العسكري، خاصة إلى الإمارات ومصر والسعودية. واتهمت تلك الدول بدعم المجلس العسكري.

وتولي المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من زيارة رئيس أركان الجيش السوداني، الموقوف حالياً هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، للقاهرة، ولقائه السيسي، في 17 يوليو/تموز الجاري، والذي اتهمته السلطات السودانية لاحقاً بتدبير محاولة انقلاب بالبلاد.