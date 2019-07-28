سياسة
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مقتل 6 مدنيين في غارات للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
أفاد مرصد تعقب حركة الطيران، التابع للمعارضة السورية، أن مقاتلات النظام السوري قصفت منطقة خفض التصعيد في شمال البلاد، وأسقطت 6 قتلى من المدنيين فيما أصابت 18 آخرين بجروح.
مقتل 6 مدنيين في غارات للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
قصف النظام السوري على أريحا التابعة لمحافظة إدلب شمالي سوريا / AA
28 يوليو 2019

قتل 6 مدنيين وأصيب 18 بجروح، الأحد، في هجمات نفذتها قوات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران، التابع للمعارضة السورية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مقاتلات النظام السوري قصفت، منذ صباح السبت، مدينة أريحا وقريتي معرشورين وترملا التابعة لإدلب ومنطقتي كفر زيتا واللطامنة بريف محافظة حماة.

وقال المرصد إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي، أغارت أيضاً على منطقتي كفر زيتا واللطامنة.

وذكرت مصادر الدفاع المدني أن 5 مدنيين قُتلوا في هجمات النظام السوري على أريحا، وآخر في قرية معرشورين.

وارتفع عدد قتلى قصف روسيا والنظام السوري على منطقة خفض التصعيد منذ الاثنين الماضي، إلى 102 مدني.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ويقطن المنطقة حالياً نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفاؤه على منطقة خفض التصعيد بإدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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