تجتمع الدول المتمسكة بالاتفاق النووي مع إيران الأحد، في فيينا في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق الذي تلقى ضربة قوية إثر انسحاب الولايات المتحدة منه، ووسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

ويأتي اللقاء بعد شهر من اجتماع مماثل غير مثمر في العاصمة النمساوية التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.

وقبل اجتماع الأحد، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "حدثت تطورات مثل احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، والتي يُعتقد أنها تشكل انتهاكاً للاتفاق النووي، لأن الدول الأعضاء في الاتفاق لا ينبغي أن تخلق أي عقبات أمام صادرات النفط الإيرانية".

وأكد عراقجي من فيينا أن "بعض التطورات الأخرى، تشكل انتهاكاً لالتزامات الدول المتبقية في الاتفاق النووي وفشلها، أو عدم وفائها بالتزاماتها، لقد طلبنا نحن والأوروبيون عقد اجتماع اليوم".

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأمريكي في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي، وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جداً على إيران.

ورداً على العقوبات الأميركية، أعلنت إيران في مايو/أيار أنها ستبدأ بالتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وهددت باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تقم الأطراف المشاركة في التوقيع على الاتفاق، خصوصاً الأوروبية، بمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع أن الاجتماع الاستثنائي سيكون برئاسة الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية هيلغا شميدت.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المحادثات تأتي بطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران، وستنظر في مسائل مرتبطة بتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة التي يتم على أساسها تنفيذ الاتفاق المبرم عام 2015.