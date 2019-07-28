سياسة
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هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنستأنف أنشطتنا في مفاعل أراك النووي
نقل النائب البرلماني الإيراني مهرداد لاهوتي، في تصریح لوكالة الطلبة الإيرانية عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تأكيده على ضرورة استمرار الأنشطة النوویة الإيرانية وتولید الطاقة النوویة.
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنستأنف أنشطتنا في مفاعل أراك النووي
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي  / Reuters
28 يوليو 2019

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الأحد، إن طهران ستستأنف أنشطتها في مفاعل "أراك" النووي للماء الثقیل.

ونقل النائب البرلماني مهرداد لاهوتي، في تصریح لوكالة الطلبة الإيرانية عن صالحي تأكيده على "ضرورة استمرار الأنشطة النوویة الإيرانية وتولید الطاقة النوویة".

وفي كلمة أمام المشرعين، لفت صالحي إلى أن "أعداء إيران یعلمون أننا نمتلك العلوم والقدرات لإنتاج الطاقة النوویة، ولکن لانرید إنتاج الأسلحة النوویة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "طهران سترفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وستبدأ إحياء مفاعل أراك إذا لم تحمي الدول في الاتفاق النووي التجارة مع إيران".

الجدير بالذكر أن الماء الثقيل يمكن استخدامه في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، الذي يستخدم في الرؤوس الحربية النووية.

وقبل أسابيع، أكّدت إيران أنها باشرت تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظّرها الاتفاق حول برنامجها النووي، مهدّدةً بالتخلّي عن تعهدات أخرى "خلال ستين يوماً"، في محاولة للضغط على الأطراف الأوروبيين في الاتفاق للإيفاء بتعهّداتهم.

وتتعلق مطالب إيران، بشكل أساسي، بتمكينها من مواصلة بيع إنتاجها النفطي ومزاولة التجارة مع الخارج بالالتفاف على العقوبات الأميركية.

ويأتي إعلان إيران عن استئناف أنشطتها في مفاعل "أراك" النووي للماء الثقیل، متزامناً مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وبدأ التوتر بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وفرضها عقوبات مشددة عليها، وما تبعه من تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي إثر ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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