سياسة
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الكشف عن هوية إرهابي آخر من منفذي هجوم أربيل
نشرت شرطة أربيل صورة لإرهابي في بيان لها، قالت فيه إنه يُدعى "سياكو باقي عبد الكريم"، وأضافت أنها تبحث عن الإرهابي، وتدعو كل شخص يعرف مكانه أو يراه إلى الإبلاغ عنه.
الكشف عن هوية إرهابي آخر من منفذي هجوم أربيل
شرطة إقليم شمال العراق تكشف عن هوية إرهابي آخر من منفذي هجوم أربيل  / AA
28 يوليو 2019

كشفت شرطة إقليم شمال العراق، السبت، عن هوية إرهابي آخر من منفذي الهجوم الذي أودى بحياة دبلوماسي تركي في مدينة أربيل منتصف يوليو/تموز الجاري.

ونشرت شرطة أربيل صورة للإرهابي في بيان قالت فيه إنه يُدعى "سياكو باقي عبد الكريم".

وأضافت أن الشرطة تبحث عن الإرهابي، وتدعو كل شخص يعرف مكانه أو يراه إلى الإبلاغ عنه.

وفي 17 يوليو/تموز الحالي، أعلنت الخارجية التركية أن هجوماً مسلحاً غادراً استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء وجودهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم شمال العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.

والجمعة، أعنلت شرطة أربيل، القبض على 6 أشخاص، بينهم منفذ الهجوم المدعو "مظلوم داغ"، وأن تنظيم PKK الإرهابي هو من أمر باغتيال الدبلوماسي التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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