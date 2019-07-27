أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، السبت، زيارة إلى مقر شركة "بيكار" التركية المتخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة.

والتقى الرئيس أردوغان وعقيلته أمينة، رئيس وزراء ماليزيا وعقيلته "ستي حاسمة" في مأدبة إفطار أقيمت بقصر "وحيد الدين" في إسطنبول.

وتوجه أردوغان ومهاتير عقب الإفطار إلى مقر الشركة الكائن بمنطقة "هضم كوي" في قضاء "بيلك دُزو" بواسطة مروحية.

وأجرى الرئيس التركي وضيفه جولة داخل مقر الشركة تفقدا خلالها سير العمل في الشركة التي تعد رائدة في مجال تصنيع الطائرات المسيرة التكتيكية.

ورافقهما خلال الجولة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك.

والأربعاء، وصل رئيس الوزراء الماليزي إلى العاصمة أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان. واختتم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، السبت، زيارة رسمية إلى تركيا استمرت 4 أيام.