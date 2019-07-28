تونس تودّع رئيسها الباجي قايد السبسي، وقوى الحرية والتغيير في السودان تعلن رفضها نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فضّ اعتصام القيادة العامة.

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تونس تودّع رئيسها الراحل

شهدت العاصمة التونسية مراسم تأبين الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي السبت، بنقل الجثمان من دار السلام، مقر الإقامة الرئاسية، إلى قصر قرطاج الرئاسي، قُبيل مواراته الثرى في مقبرة الجلاز، ووُضع جثمان السبسي على عربة عسكرية تَقدَّمها فوج الشرف العسكري التابع للجيش ويحيط بها ضباط من الجيوش الثلاثة البري والبحري والجوي. [TRT عربي]

وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر خلال تأبين أقيم بحضور عدد من الرؤساء والقادة "تحمّل فقيدنا المسؤوليات الكبرى في الدولة، ترك أثراً لا يُمحى وبصمات لا تُنسى، في نضال متواصل من أجل ترسيخ مبادئ الحرية". [TRT عربي]

بدوره قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال التأبين، إن "السبسي رئيس فقدته الأمة العربية والإسلامية، وفقدته أيضاً فلسطين وتونس والإنسانية جمعاء"، وتابع "جئنا من فلسطين لتقديم واجب العزاء احتراماً وتقديراً للزعيم والمناضل والأخ والصديق السبسي، هو الذي حمى تونس وحافظ على استقرارها في أصعب الظروف". [الأناضول]

المعارضة السودانية ترفض تقرير النيابة حول فض اعتصام الخرطوم

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان رفضها نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فضّ اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الماضي، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية، وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان السبت "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثّت تقريراً تمّت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام". [الأناضول]

وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان السبت "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثّت تقريراً تمّت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام"، وتابع "نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكّد ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف. [الأناضول]

من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين عبر صفحته على فيسبوك، إن "لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية". [TRT عربي]