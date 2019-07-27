قالت البحرين السبت، إنها نفّذت حكماً بالإعدام "رمياً بالرصاص" بحق 3 أدينوا في قضيتين، إحداهما مرتبطة باتهامات متعلقة بـ"الإرهاب"، والثانية بقتل إمام مسجد.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن حكم الإعدام نُفّذ صباح السبت بحق 3 مدانين من محكمة التمييز، أعلى محكمة للطعون، في قضيتين منفصلتين، دون ذكر أسمائهم.

وقالت إن اثنين من المدانيين في القضية الأولى متهمان بـ"الانضمام إلى تنظيم إرهابي مكون من 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا، و46 متهماً في الداخل".

ووجّهت النيابة البحرينية إليهم اتهامات بارتكاب جرائم قتل شرطيين اثنين وإصابة ثالث، ومحاولة تهريب متهمين لهم علاقة بإيران، وحيازة متفجرات وأسلحة "تنفيذاً لغرض إرهابي" في 4 وقائع بين عامَي 2016 و2017.

من جانبه، كشف تيار الوفاء، وهو تيار شيعي مناهض للسلطات، أن مواطنَين يُدعَيان "علي العرب" و"أحمد الملالي"، هما المدانان اللذان أُعدِمَا في القضية، وتوعد النظام بـ"الملاحقة والثأر"، مطالباً الشعب بـ"الاحتجاج والحداد"، وفق بيان له.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد طالبت، الجمعة، بإلغاء حكمي الإعدام، وأشارت إلى أن المحاكمات "شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لمى فقيه "إذا كان الإعدامان وشيكَين بالفعل، سيكون الملك قد ارتكب ظلماً كبيراً بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة".