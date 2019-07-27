دعا وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، السبت، إلى "الاتعاظ" من تجارب سابقة بالمنطقة و"وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية".

جاء ذلك وفق ما نقلته وکالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء الإيرانية (ارنا)، عقب لقاء بن علوي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وكان بن علوي بدأ زيارة لطهران السبت، تُعَدّ الثانية خلال شهرين، لبحث "حلول مناسبة تسهم في استقرار المنطقة والملاحة"، وذلك وفق بيان سابق للخارجية العمانية في ظل استمرار احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية، أكّد بن علوي "ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنُّب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، وأكّد أيضاً ضرورة وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية".

وأضاف "يتعيّن على الدول كافة مراعاة قوانين السلامة ولا سيما في منطقة مضيق هرمز".

وطالب الدول بـ"الابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تكلف نشاطها التجاري والدول الأخرى نفقات هي في غنى عنها".

من جانبه أكد شمخاني أن احتجاز بلاده ناقلة نفط بريطانية هو"إجراء قانوني"، مضيفاً أن ذلك تم تنفيذاً للقوانين من أجل حماية الملاحة البحرية".

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة "لم تراعِ القوانين البحرية الدولية".

وتصاعد التوتر مؤخَّراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.