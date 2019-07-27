سياسة
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قوات حفتر تقصف مدرسة في العاصمة طرابلس
تعرضت مدرسة العلمين في منطقة الهاني بالعاصمة الليبية طرابلس، لأضرار جراء قصف عشوائي نفّذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتُظهِر صور نشرتها عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني أضراراً تشمل تهدمات في المبنى الخارجي للمدرسة وصفوفها.
قوات حفتر تقصف مدرسة في العاصمة طرابلس
قوات حفتر تواصل استهداف المباني والمنشآت في طرابلس / AA
27 يوليو 2019

تعرضت مدرسة العلمين في منطقة الهاني بالعاصمة الليبية طرابلس السبت، لأضرار جراء قصف عشوائي نفّذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي تدوينة مقتضَبة على حسابها على فيسبوك، نشرت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً، صوراً للأضرار التي لحقت بالمدرسة نتيجة القصف.

وتُظهِر الصور أضراراً تشمل تهدمات في المبنى الخارجي للمدرسة وصفوفها.

ولم تُشِر العملية إلى وقوع خسائر بشرية نتيجة القصف، لكن في ليبيا عطلة مدرسية حالياً.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تَعدَّدَت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته حتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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