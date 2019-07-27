حيّد الجيش التركي 255 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي في جميع عملياته شمالي العراق ضدّ التنظيم الإرهابي، منذ بدء عملية المخلب في 27 مايو/أيار المنصرم.

وكشفت مصادر عسكرية عن توجيه ضربة موجعة إلى التنظيم الإرهابي، بين 17 و19 تموز/يوليو، إذ جرى تحييد 34 إرهابياً في غارات جوية على معاقل التنظيم في جبل قنديل ومنطقة قره جاق.

ولفتت المصادر إلى مشاركة نحو 20 مقاتلة فضلاً عن طائرات دون طيار وطائرات مسيَّرة مسلَّحة، في الغارات على مواقع التنظيم في المنطقتين.

وأسفرت تلك الغارات عن تحييد 16 إرهابياً في قنديل و18 في قره جاق، وفق المعلومات الأولية، فيما تستمر القوات الخاصة بملاحقة الإرهابيين، خلال عملية المخلب المتواصلة في منطقة هاكورك.

وفي ظل هذه المعطيات بلغ إجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العمليات التركية ضد التنظيم شمالي العراق، منذ 27 مايو، 255 إرهابياً.