سياسة
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وزير خارجية عُمان يصل إلى إيران لـ"بحث التطورات الإقليمية"
وصل وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث "آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة"، في زيارة يلتقي خلالها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعدداً من المسؤولين الإيرانيين لم يسمِّهم.
وزير خارجية عُمان يصل إلى إيران لـ"بحث التطورات الإقليمية"
بن علوي سيبحث في إيران آخر التطورات الإقليمية
27 يوليو 2019

وصل وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث "آخر التطورات الإقليمية في المنطقة".

ووفق بيان للخارجية العمانية، وصل بن علوي إلى طهران في زيارة يلتقي خلالها نظيره الإيراني جواد ظريف، وعدداً من المسؤولين الذين الإيرانيين لم يسمِّهم.

وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد "بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليّاً".

ونفت واشنطن ومسقط مؤخراً أن تكون الأخيرة تقوم بدور وسيط في حل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن في المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

وكانت وزارة الخارجية العمانية قالت في وقت سابق إن سلطنة عمان تنسق مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015، متبوعاً بفرض حزمة جديدة من العقوبات المشددة على طهران.

وفي يونيو/حزيران الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، كانت واشنطن تعتزم توجيهها بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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