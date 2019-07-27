سلّمت السلطات النيجيرية السبت، أربعة مواطنين أتراك كانوا مختطفين غربي البلاد، لسفارة بلادهم في العاصمة أبوجا، عقب تحريرهم.

ونقلت السلطات الأتراك من ولاية كوارة غرباً، التي تبعد 500 كم عن أبوجا، في مروحية، مؤكّدةً أن حالتهم الصحية جيدة.

وأشار السفير التركي في أبوجا مليح أولواران، إلى انتهاء الحزن والقلق اللذين استمرّا لمدة أسبوع، قائلاً "نحن سعداء بانتهاء هذه الفترة، وبرؤية مواطنينا الأربعة في سفارتنا، وذلك عقب اختطافهم السبت الماضي".

وبيّن أن تحرير المختطفين جاء نتيجة اتصالات مكثفة أجرتها السفارة مع السلطات النيجيرية، مضيفاً "كنا على اتصال دائم مع السلطات منذ بداية الحدث، وأودّ أن أشكرهم كثيراً".

وأوضح ياسين تشولاق، أحد المحررين الأربعة، أنهم اختطفهم مسلحون مجهولون حينما كانوا جالسين في أحد المقاهي، واقتيدوا مشياً على الأقدام لمدة ساعتين، وعقب ذلك نُقلوا على متن دراجات نارية.

وقال تشولاق "طوال مدة الاختطاف التي استغرقت أسبوعاً، كان المختطفون يفرضون علينا الانتظار في الغابة خلال النهار، وحينما يحلّ المساء كانوا يقتادوننا مشياً على الأقدام".

وأضاف "لمدة أسبوع شربنا الماء وأكلنا الخبز فقط، وأحياناً كنا نتناول ثمار البطيخ التي عثرنا عليها في حقول مررنا منها".

واختتم تشولاق حديثه بقوله "نحن سعداء بوجودنا في السفارة التركية في أبوجا. نودّ أن نشكر السلطات التي ساعدتنا".

واختطف مجهولون السبت الماضي في ولاية كوارة، 4 مواطنين أتراك، فيما تمكنت سلطات الأمن الجمعة، من تحريرهم إثر عملية مشتركة للشرطة والجيش.

والمواطنون الأربعة هم ياسين تشولاق، وشنار باشا، وأرغون يورداكول، وسيد أمره تشيليك.

وفي 16 يوليو/تموز الجاري تَعرَّض 10 بحارة أتراك لعملية خطف مماثلة قبالة سواحل نيجيريا، فيما تتواصل عمليات البحث عنهم لإنقاذهم.