سياسة
2 دقيقة قراءة
نيجيريا تسلّم 4 أتراك لسفارة بلادهم بعد تحريرهم من الخطف
حرّر الأمن النيجيري 4 أتراك من الخطف وسلّمهم لسفارة أنقرة، بعد أسبوع على اختطاف مسلحين مجهولين لهم غرب نيجيريا. والمواطنون الأربعة هم ياسين تشولاق، وشنار باشا، وأرغون يورداكول، وسيد أمره تشيليك.
نيجيريا تسلّم 4 أتراك لسفارة بلادهم بعد تحريرهم من الخطف
سُلّم الأتراك الأربعة لسفارة بلادهم في العاصمة أبوجا / AA
27 يوليو 2019

سلّمت السلطات النيجيرية السبت، أربعة مواطنين أتراك كانوا مختطفين غربي البلاد، لسفارة بلادهم في العاصمة أبوجا، عقب تحريرهم.

ونقلت السلطات الأتراك من ولاية كوارة غرباً، التي تبعد 500 كم عن أبوجا، في مروحية، مؤكّدةً أن حالتهم الصحية جيدة.

وأشار السفير التركي في أبوجا مليح أولواران، إلى انتهاء الحزن والقلق اللذين استمرّا لمدة أسبوع، قائلاً "نحن سعداء بانتهاء هذه الفترة، وبرؤية مواطنينا الأربعة في سفارتنا، وذلك عقب اختطافهم السبت الماضي".

وبيّن أن تحرير المختطفين جاء نتيجة اتصالات مكثفة أجرتها السفارة مع السلطات النيجيرية، مضيفاً "كنا على اتصال دائم مع السلطات منذ بداية الحدث، وأودّ أن أشكرهم كثيراً".

وأوضح ياسين تشولاق، أحد المحررين الأربعة، أنهم اختطفهم مسلحون مجهولون حينما كانوا جالسين في أحد المقاهي، واقتيدوا مشياً على الأقدام لمدة ساعتين، وعقب ذلك نُقلوا على متن دراجات نارية.

وقال تشولاق "طوال مدة الاختطاف التي استغرقت أسبوعاً، كان المختطفون يفرضون علينا الانتظار في الغابة خلال النهار، وحينما يحلّ المساء كانوا يقتادوننا مشياً على الأقدام".

وأضاف "لمدة أسبوع شربنا الماء وأكلنا الخبز فقط، وأحياناً كنا نتناول ثمار البطيخ التي عثرنا عليها في حقول مررنا منها".

واختتم تشولاق حديثه بقوله "نحن سعداء بوجودنا في السفارة التركية في أبوجا. نودّ أن نشكر السلطات التي ساعدتنا".

واختطف مجهولون السبت الماضي في ولاية كوارة، 4 مواطنين أتراك، فيما تمكنت سلطات الأمن الجمعة، من تحريرهم إثر عملية مشتركة للشرطة والجيش.

والمواطنون الأربعة هم ياسين تشولاق، وشنار باشا، وأرغون يورداكول، وسيد أمره تشيليك.

وفي 16 يوليو/تموز الجاري تَعرَّض 10 بحارة أتراك لعملية خطف مماثلة قبالة سواحل نيجيريا، فيما تتواصل عمليات البحث عنهم لإنقاذهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us