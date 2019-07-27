يعرض رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون جدول أعماله الداخلي في خطاب في مانشستر السبت، بعد أن سعى لدحض تكهنات إزاء احتمال دعوته إلى انتخابات مبكّرة.

وسيركز جونسون على الصحة والتعليم والبنية التحتية، بعدما رفض قادة الاتحاد الأوروبي دعواته إلى إعادة التفاوض في اتفاق بريكست الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي العام الماضي، حسب وكالة رويترز.

ورئيس البلدية السابق للندن الذي تولى مهامه الأربعاء، كان وعد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، باتفاق أو دون اتفاق.

غير أنه ركز في أيامه الأولى على رأس الحكومة، على أولويات داخلية بينها وعده الجمعة بإلغاء خفض كبير في قوة الشرطة، أُعلن خلال عهد ماي.

وتكهن المعلقون بأن جونسون يستعد للدعوة إلى انتخابات عامة، على أمل استعادة الغالبية المحافظة التي خسرتها ماي في انتخابات 2017.

واستبعد جونسون "تماماً" الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي.

وخلال زيارة لمدينة برمنغهام بوسط إنجلترا قال إن "الشعب البريطاني صوّت في 2015 و2016 و2017".

وأضاف "ما يريدوننا أن نفعله هو تحقيق المهمة التي وكلوها، وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول".

وقال "لا يريدون انتخابات أخرى، لا يريدون استفتاء آخر، ولا يريدون انتخابات عامة".

غير أن البريطانيين يمكن أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في حال أسقط النواب حكومة جونسون الجديدة في تصويت بسحب الثقة، سعياً لتجنُّب بريكست دون اتفاق.

وصوّتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بغالبية 52%، في استفتاء عام 2016 كشف في جزء منه عنه استياء كبير إزاء التفاوت الاقتصادي.

وسيعرض جونسون السبت "رؤيته لإعادة التوازن إلى السلطة والنموّ والإنتاجية في أنحاء المملكة المتحدة" حسب إعلان لدوانينغ ستريت قُبيل الخطاب.

وماي أيضاً كانت وصلت إلى رئاسة الحكومة وسط وعود بمكافحة "التفاوت" الاجتماعي، لكن طغت على أجندتها الداخلية مفاوضات بريكست وفشل محاولاتها إقناع البرلمان بالتصويت لصالح اتفاقها للانفصال.