سياسة
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ترمب: لا ألوم تركيا على شراء منظومة S-400
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي، وقال إنها "إحدى المشكلات العديدة التي تركتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما".
ترمب: لا ألوم تركيا على شراء منظومة S-400
ترمب كان قال إن إدارته لا ترغب في فرض عقوبات على تركيا / AP
27 يوليو 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه لا يلوم تركيا على شراء منظومة S-400 للدفاع الجوي من روسيا.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة، أن تركيا طلبت شراء مقاتلات F-35 بمليارات الدولارات.

ولفت إلى أنه لا يلوم تركيا على شراء منظومة S-400 الروسية، لأنها إحدى المشكلات العديدة التي تركتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الإجابة عن أسئلة طرحها الصحفيون حول احتمالات فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا استناداً إلى قانون احتواء خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاستا).

وأبلغ ترمب الثلاثاء، أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بالبيت الأبيض، أن إدارته لا ترغب في فرض عقوبات ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية، حسب ما كشفت عنه قناة CNN، الأربعاء.

وأضافت قناة CNN أن ترمب، ألقى باللوم على إدارة سلفه أوباما، في ما يتعلق بالقرار الذي اضطُرّت إدارته إلى اتخاذه بخصوص مقاتلات F-35، قائلاً "ما زلت أريد أن أكون قادراً على بيع تلك المقاتلات لتركيا".

كما انتقد ترمب إدارة سلفه أوباما، محمّلاً إياها مسؤولية عدم بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت رغم إصرارها.

وأضاف أن تركيا اضطُرّت إلى شراء منظومة الصواريخ من روسيا، والآن لا تستطيع الولايات المتحدة بيعها مقاتلات F-35 بمليارات الدولارات، بسبب شرائها تلك المنظومة.

وسبق أن هدّدت الإدارة الأمريكية تركيا، باستثنائها من برنامج مقاتلات F-35 إذا حصلت على منظومة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية.

وتعد S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوُّراً في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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