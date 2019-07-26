أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إسرائيل، لهدمها 70 شقة سكنية لفلسطينيين في القدس الشرقية، وطالبوها بوقف أعمال الهدم.

جاء ذلك في بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة.

ووفقاً للبيان، أدان خبراء حقوق الإنسان في المنظمة هدم السلطات الإسرائيلية 10 مبانٍ تضم 70 شقة سكنية تابعة لفلسطينيين ببلدة صور باهر.

وطالب الخبراء، الحكومة الإسرائيلية، بوقف أعمال الهدم، مؤكدين متابعتهم للتطورات من كثب.

وعبّر الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء هدم إسرائيل للمباني السكنية بعد رفضها اعتراض الأهالي الفلسطينيين المقيمين فيها.

وقال الخبراء في البيان "يبدو أن عمليات هدم المنازل في صور باهر هي عمليات إخلاء قسري وانتهاك للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من حقوق الإنسان" ، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان احترامها لواجبها، والالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

والاثنين، هدمت السلطات الإسرائيلية 70 شقة سكنية، في وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس، بزعم البناء بدون ترخيص على الرغم من أن المنطقة تتبع إدارياً السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو بين الجانب الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطيني.