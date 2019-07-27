سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 27 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 27 يوليو/تموز 2019
تركيا تسعى لزيادة إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى 332 مليار دولار خلال 4 أعوام / AA
27 يوليو 2019

تركيا تستهدف رفع إجمالي الناتج القومي إلى تريليون دولار في 2023، وإيران تبدأ إنشاء محطة نووية ثانية خلال أسبوعين.

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    تركيا تستهدف رفع إجمالي الناتج القومي إلى تريليون دولار في 2023

      قالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، الجمعة، إن تركيا تستهدف رفع إجمالي الناتج القومي إلى تريليون دولار بحلول عام 2023، وجاء ذلك في كلمة ألقتها بكجان عقب توقيع بروتوكول تعاون في إطار الاجتماع الـ16 للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وروسيا، المنعقد في ولاية أنطاليا التركية. [TRT عربي]

      وأوضحت الوزيرة أن تركيا تستهدف رفع نصيب الفرد من ناتجها القومي إلى 12 ألف دولار، وزيادة إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى 332 مليار دولار، وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ إجمالي الناتج القومي التركي 784 مليار دولار في العام 2018، فيما بلغ نصيب الفرد 9.6 آلاف دولار. [الأناضول]

      وأضافت بكجان أن البروتوكول الموقع بين أنقرة وموسكو يتضمن التعاون في مجالات عديدة، منها التجارة والطاقة والزراعة والنقل والعلوم والصناعة، وتابعت أنه اتُّفق أيضاً على تعزيز النقل البحري بين مدينتي سوتشي الروسية وإسطنبول التركية. [TRT عربي]

      إيران تنشئ محطة نووية ثانية خلال أسبوعين

      أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الجمعة، أنه سيجري البدء بإنشاء محطة نووية ثانية في مدينة بوشهر، جنوبي إيران، في النصف الأول من أغسطس/آب المقبل، وجاء ذلك في تصريحات لرئيس المنظمة علي أكبر صالحي، نقلتها وكالة أنباء فارس المحلية. [الأناضول]

      وأوضح صالحي أن حصة الطاقة النووية حالیاً في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية تبلغ 2.7%، مع تشغیل محطة بوشهر النووية، مضيفاً أنه في السنوات المقبلة، ومع إضافة محطتين أخريين، ستزيد هذه الحصة أيضاً. [الأناضول]

      وقال صالحي، إنه في النصف الأول من أغسطس/آب سيجري البدء بصب الأساسات في محطة بوشهر الثانية، ووفقاً لخطة السنوات الست المقبلة، ستكون المحطة جاهزة للتشغيل، وتابع "وفي السنوات الثماني التالية للسنوات الست المقبلة ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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