سياسة
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أنقرة: تمديد ولاية قوة أممية في قبرص قرار يعتريه نقص
قالت وزارة الخارجية التركية إن تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة القبرصية، لمدة 6 أشهر، قرار يعتريه نقص كبير، بسبب عدم أخذ موافقة جمهورية شمال قبرص التركية.
أنقرة: تمديد ولاية قوة أممية في قبرص قرار يعتريه نقص
الخارجية التركية قالت إن قرار الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من قبل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لكنه يعتريه نقص كبير / AFP
26 يوليو 2019

اعتبرت تركيا أن تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة القبرصية، لمدة 6 أشهر، قرار يعتريه نقص كبير، بسبب عدم أخذ موافقة جمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الخارجية التركية في بيان أصدرته الجمعة، إن "قرار الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من قبل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، إلا أنه يعتريه نقص كبير في عدم أخذ موافقة الشطر التركي من الجزيرة، وهو أمر يخالف الإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن السبب الحقيقي لفشل حل القضية القبرصية، هو إحجام إدارة قبرص الجنوبية اليونانية، عن تقاسم القوة والثروة مع القبارصة الأتراك.

وتابع "في حال بقاء الوضع الحالي دون تغيير ودون وجود أرضية مشتركة، فإن الحلول والمفاوضات لن تكون ممكنة أبداً".

وأشار البيان إلى أن مواصلة عزلة جمهورية شمال قبرص التركية يزيد من أزمة الثقة بين الجانبين، مؤكداً أن تركيا واحدة من الدول الضامنة، وأنها ستواصل دعمها لقبرص التركية في المجالات كافة، وحماية حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.

والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قراراً بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة القبرصية، لمدة 6 شهور تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني 2020.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. وفي 2004 رفض القبارصة في إدارة قبرص الجنوبية اليونانية خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات بين الجانبين حول 6 محاور رئيسية، هي الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما ترفضه إدارة قبرص الجنوبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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