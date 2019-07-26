قالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، الجمعة، إن تركيا تستهدف رفع إجمالي الناتج القومي إلى تريليون دولار بحلول عام 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقتها بكجان عقب توقيع بروتوكول تعاون في إطار الاجتماع الـ16 للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وروسيا المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.

وأوضحت الوزيرة أن تركيا تستهدف رفع نصيب الفرد من ناتجها القومي إلى 12 ألف دولار، وزيادة إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى 332 مليار دولار.

وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ إجمالي الناتج القومي التركي 784 مليار دولار في العام 2018، فيما بلغ نصيب الفرد 9.6 آلاف دولار.

وأضافت بكجان أن البروتوكول الموقع بين أنقرة وموسكو يتضمن التعاون في مجالات عديدة، منها التجارة والطاقة والزراعة والنقل والعلوم والصناعة.

وذكرت أن البلدين اتفقا على تطوير التعاون في قطاعات الصناعة والمعادن والمنسوجات والبيوت البلاستيكية ومشاريع البنى التحتية، في جمهوريات باشقورستان وتتارستان وداغستان التابعة للاتحاد الروسي.

وتابعت أنه اتُّفق أيضاً على تعزيز النقل البحري بين مدينتي سوتشي الروسية وإسطنبول التركية.

وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول عام 2023، الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم.

ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي تريليون دولار في هذا التاريخ.