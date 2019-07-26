سياسة
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الهجرة الدولية: مصرع 686 مهاجراً غير نظامي في البحر المتوسط خلال 7 شهور
أكد بيان لمنظمة الهجرة الدولية مصرع 686 مهاجراً غير نظامي في البحر المتوسط خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجاري، وذلك بعد وصول 36 ألفاً و670 مهاجراً غير نظامي إلى أوروبا عبر المتوسط.
الهجرة الدولية: مصرع 686 مهاجراً غير نظامي في البحر المتوسط خلال 7 شهور
منظمة الهجرة الدولية أعلنت تراجع عدد المهاجرين الذين سلكوا مسار البحر المتوسط بنسبة 35% / AP
26 يوليو 2019

أعلنت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، الجمعة، مصرع 686 مهاجراً غير نظامي في البحر المتوسط خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجاري.

وأكّدت المنظمة، في بيان لها الجمعة، وصول 36 ألفاً و670 مهاجراً غير نظامي إلى أوروبا عبر المتوسط، منذ مطلع العام حتى 24 يوليو/تموز الجاري.

ولفتت إلى مصرع 686 من بين المهاجرين الذين حاولوا العبور إلى أوروبا خلال الفترة المذكورة.

ووفقاً لبيان المنظمة، فإن عدد المهاجرين الذين سلكوا مسار البحر المتوسط تراجع 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت أن 83% من المهاجرين دخلوا إلى اليونان، وعددهم 17991 مهاجراً بينما دخل 12443 مهاجراً إسبانيا.

وبيّنت أن المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان جاؤوا من بلدان مثل أفغانستان وسوريا والعراق وفلسطين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران والصومال.

ويتوقع أن يتجاوز عدد قتلى المهاجرين في المتوسط الـ800 خلال العام الجاري، إذا أضيف إليهم 150 شخصاً فُقدوا جراء تحطم سفينة قبالة سواحل ليبيا، الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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