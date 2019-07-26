سياسة
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نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ في الربع الثاني من 2019
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى2.1% في الربع الثاني من 2019، مدفوعاً بتوابع الرسوم الجمركية التي فرضت على نحو متبادل مع بعض الدول.
نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ في الربع الثاني من 2019
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعرب مراراً عن قلقه بشأن تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد الأمريكي / AP
26 يوليو 2019

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1% في الربع الثاني من 2019، مدفوعاً بتوابع الرسوم الجمركية التي فُرضت على نحو متبادل مع بعض الدول وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وحقق الاقتصاد الأمريكي معدل نمو 3.1% في الربع الأول من 2019، ويمثل معدل النمو المتحقق في الربع الثاني، وفق القراءة الأولية، أضعف زيادة منذ الربع الأول من 2017 عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه.

وأعرب صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مراراً عن قلقهم بشأن تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي.

ومن المتوقع أن يوافقوا على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، أبقى المجلس الأمريكي على سياسته النقدية دون تغيير للمرة الرابعة خلال 2019، محافظاً على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25ـ2.50%.

ودأب الرئيس دونالد ترمب، مؤخراً، على توجيه انتقادات إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي، على خلفية رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية 4 مرات خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.

ومؤخراً، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 بـ0.1% إلى 3.2% مقارنة مع توقعات أبريل/نيسان الماضي، كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1% كذلك، إلى 3.5%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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