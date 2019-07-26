قال موقع تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، إن وزير الطاقة يوفال شتاينيتس كان من بين عدد من الوزراء الذين استقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية.

وشارك شتاينيتس في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية طارق الملا وزير البترول المصري .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الوزير شتاينيتس قال للرئيس المصري "إن العالم كله عليه أن يقدر ما بذله السيسي من أجل استقرار مصر، ومساعيه للحفاظ على استقرار المنطقة".

ونقل الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية شمعون أران عن شتاينيتس قوله إن "التعاون المصري الإسرائيلي لم يكن من قبل كما هو عليه في هذه الفترة"، مشيراً إلى أن إسرائيل ستبدأ بتصدير الغاز إلى مصر بعد ثلاثة أشهر.

وقال الوزير الإسرائيلي "شكرت الرئيس السيسي، وقلت له إنه بفضل جهوده وقيادته، منع تحوّل مصر إلى إيران الثانية في المنطقة".

وشارك في المؤتمر وزراء الدول الأعضاء وهي مصر، إسرائيل، قبرص الرومية، اليونان، الأردن، إيطاليا، فرنسا وفلسطين.