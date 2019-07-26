سياسة
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قوات "الوفاق" الليبية تقصف تمركزاً لقوات حفتر في الجفرة
أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية شن قصف جوي، الجمعة، على تمركز لقوات حفتر، في مدينة الجفرة وسط ليبيا. وهذه هي الضربة الثانية التي ينفذها طيران الوفاق في المدينة ذاتها.
قوات "الوفاق" الليبية تقصف تمركزاً لقوات حفتر في الجفرة
قوات حكومة الوفاق تمكنت من السيطرة على مدينة غريان الليبية الشهر الماضي والتي مثلت غرفة عمليات قوات حفتر / Reuters
26 يوليو 2019

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً شن قصف جوي، الجمعة، على تمركز لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة الجفرة وسط ليبيا.

وهذه هي الضربة الثانية التي ينفذها طيران الوفاق في المدينة ذاتها، إذ قصف الجمعة فجراً قاعدة الجفرة التي تستخدمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر كمقر لغرفة عمليات الهجوم على العاصمة طرابلس.

وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، في تدوينة مقتضبة عبر حسابها على فيسبوك "سلاح الجو الليبي ينفذ ضربة قتالية قبل قليل استهدفت تمركزاً لمليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر في الجفرة على الطريق (بين منطقة) هون وطرابلس".

ولم تذكر العملية أية تفاصيل بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر عن قوات حفتر تعليق بشأنها حتى الساعة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، عبر بيان، أن طائرة حربية تابعة للغرفة قامت، فجر الجمعة، بقصف قاعدة الجفرة الجوية.

وأضاف البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، أن القصف أسفر عن تدمير حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن من طراز "يوشن 76" تستخدم لنقل الذخائر ومنظومات الدفاع الجوي.

وقاعدة الجفرة تعد مركزاً للطائرات المسيرة من طراز "وينج لونج" (Wing Loong) صينية الصنع، التي قامت الإمارات بتوفيرها لمليشيات حفتر، حسب مصادر ليبية.

وفي الفترة الأخيرة شنت تلك الطائرات المسيرة هجمات على مناطق سكنية في العاصمة طرابلس، انطلاقاً من قاعدة "الجفرة".

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.

وشمل أبرز إخفاقات جيش حفتر خسارة الجناح الغربي للمعركة الممتد من قاعدة الوطية الجوية (170 كلم جنوب غرب طرابلس) إلى مدينتي صرمان (60 كلم غرب العاصمة)، وفقدان قلب الجيش في مدينة غريان، التي كانت تضم غرفة قيادة عمليات طرابلس.

وبعد سيطرة قوات الوفاق على غرفة عمليات قوات حفتر في مدينة غريان، نقل حفتر مقر تلك الغرفة إلى قاعدة الجفرة الجوية.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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