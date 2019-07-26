أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على حق بلاده بامتلاك طائرات حربية من جهات أخرى، في حال امتنعت واشنطن عن إتمام صفقة شراء طائرات F-35، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أن تركيا ستقفز قفزة نوعية فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن تركيا ستعمل على تصنيع طائراتها الحربية محلياً، "وسوف تُصنّع مستلزمات عسكرية لا مثيل لها في العالم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بالعاصمة أنقرة.

وقال مخاطباً الولايات المتحدة "ألن تعطونا طائرات F-35؟ حسناً، إذن لا تؤاخذونا، فنحن سنتخذ تدابيرنا في هذا الموضوع، ونتوجه إلى جهات أخرى".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة حول امتلاك بلاده منظومة S-400 الروسية.

وأكد أن تركيا ستبدأ اعتباراً من أبريل/نيسان 2020، استخدام S-400 بشكل فاعل، عقب الانتهاء من عمليات التركيب والتدريبات.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تريد من تركيا عدم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 مشيراً إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية على أنقرة".

وأوضح الوزير الأمريكي أن "هناك المزيد من العقوبات التي من الممكن فرضها، ولكن بصراحة، الأمر الذي نوده فعلاً هو ألا يتم تفعيل منظومة S-400"، لافتاً إلى أن واشنطن طلبت هذا الأمر من تركيا مراراً و تكراراً.

وقال في هذا الصدد "هذا ما تحدثنا به مع الأتراك طوال أشهر؛ قلنا لهم بكل بساطة هذا لا يتوافق مع طائرات الـF-35".

ودعا بومبيو أنقرة لأن تعيد التفكير بقرارها، مضيفاً "نحن نعمل جميعاً، الكل يعمل مع بعضه من أجل أن نقوم بما في وسعنا". وأردف "لقد أوضحنا للأتراك بأن مسألة تفعيل S-400 غير مقبولة".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخبر أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ خلال اجتماع مغلق في البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه لا يدعم فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي S-400.

وأبدى الرئيس ترمب موقفاً متردداً بشأن فرض عقوبات على تركيا في أكثر من مناسبة، حتى عند إعلان واشنطن عن بدء إخراج تركيا من برنامج إنتاج F-35 الأسبوع الماضي.

وألقى ترمب اللوم على إدارة أوباما بهذا الشأن، مشيراً إلى أنها المسؤولة عن عدم بيع تركيا منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات F-35؛ حال حصولها على منظومة S-400.

وفي 12 يوليو/تموز أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية S-400.