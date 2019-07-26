سياسة
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قبيل محاكمته.. العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح سلمان العودة فوراً
طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق فوري لسراح الداعية الإسلامي سلمان العودة. وقال نجله عبد الله العودة إن والده سيحاكم في جلسة سرية الأحد، يطالب فيها المدّعي العام بالقتل تعزيراً بناء على 37 تهمة فضفاضة.
قبيل محاكمته.. العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح سلمان العودة فوراً
العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح سلمان العودة فوراً / AA
26 يوليو 2019

دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات السعودية، إلى إطلاق سراح الداعية الإسلامي البارز سلمان العودة "فوراً دون قيد أو شرط".

جاء ذلك في بيان، تعقيباً على مطالبة المدعي العام السعودي بإعدام العودة، قبيل محاكمته المقرر إجراؤها أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة الأحد، وفق أنباء متواترة.

وقالت المنظمة إنها "تشعر بقلق بالغ من احتماليه الحكم على الشيخ العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، فمنذ اعتقاله ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".

ودعا البيان إلى "إطلاق سراح العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".

وقال عبد الله نجل الداعية سلمان العودة، الأربعاء، عبر تويتر "بعد أربعة أيام (الأحد) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيراً بناء على 37 تهمة فضفاضة".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وتواترت قبل أسابيع أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.

ولم يرد تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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