سياسة
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أردوغان: مصممون على تفتيت الممر الإرهابي شرقي الفرات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، إن بلاده مصممة على تفتيت الممر الإرهابي شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، مؤكداً أن تركيا لا تنتظر إذناً من أحد من أجل حماية أمنها القومي.
أردوغان: مصممون على تفتيت الممر الإرهابي شرقي الفرات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بلاده لا تنتظر إذناً من أحد لحماية أمنها القومي / AA
26 يوليو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مصممة على تفتيت الممر الإرهابي في منطقة شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، مؤكداً أن تركيا لا تنتظر إذناً من أحد من أجل حماية أمنها القومي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان "أياً كانت النتيجة فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة في سوريا، فنحن مصممون على تدمير الممر الإرهابي شرق الفرات".

وأشار إلى أن "من يمارسون البلطجة بالاعتماد على قوات أجنبية في المنطقة، إما أن يُدفنوا تحت التراب أو يقبلوا بالذل".

وبيّن أردوغان أن الهجوم على موظف القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية، يؤيد صوابية عملية "المخلب" التي أطلقتها تركيا شمالي العراق ضد الإرهاب.

وشدد على أن تركيا ستقطع ارتباط الإرهابيين شرق الفرات بشمالي العراق، عبر عمليتي "المخلب 1" و“المخلب 2”.

وأوضح أنه "لا يمكن لأية عقوبة أن تثني تركيا عن أولوية أمنها“، مضيفا: “نحن في طريقنا نحو إيجاد حل دائم للإرهاب".

ونوه إلى أن “هدف تركيا من عملية “المخلب“ يتمثل في إنشاء خط أمني عبر مواجهة الإرهابيين في سهل مسطح خارج الحدود، بدلاً من الجبال شديدة الانحدار على الحدود ومنعهم“.

وتابع: "عندما ننجح في ذلك إن شاء الله، فلن تبقى لدينا مشكلة تُدعى قنديل (جبال يتحصن بها الإرهابيون)".

واختتم وفد أمريكي يترأسه مبعوث واشنطن إلى سوريا جيمس جيفري، الاثنين، مباحثاته مع مسؤولين أتراك بمقر الخارجية التركية في أنقرة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، إن الوفد بحث مع المسؤولين الأتراك الملف السوري.

وأضافت أن الأطراف تناولت الأوضاع في إدلب والمنطقة الآمنة، ومسار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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