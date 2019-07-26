سياسة
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بومبيو: مستعد للذهاب إلى إيران
أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداده للذهاب إلى إيران إذا ما لزم الأمر لإجراء محادثات، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
بومبيو: مستعد للذهاب إلى إيران
بومبيو قال إنه يسعده أن يذهب إلى إيران  / Reuters
26 يوليو 2019

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية، يوم الخميس، إنه سيذهب إلى إيران، إذا لزم الأمر، لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك في رده على سؤال أثناء مقابلة له مع تلفزيون بلومبيرغ عما إذا كان مستعداً للذهاب إلى طهران فأجاب "بالتأكيد، إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك، سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من اتفاق إيران النووي، قائلاً إنه ليس قوياً بما يكفي.

وأعادت واشنطن أيضاً فرض العقوبات على طهران، ما أدى إلى تصاعد توتر العلاقات بين البلدين خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وقال ترمب وزعماء إيرانيون علناً إن المحادثات ممكنة برغم أن لكل من الجانبين شروطاً مختلفة لإجراء مفاوضات.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على المباحثات مع إيران، وأنه على استعداد للتفاوض، في أي وقت، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يعزز الحدود الخاصة ببرنامج إيران النووي، ويحل محل الاتفاق المبرم عام 2015 وانسحب منه ترمب العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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