سياسة
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واشنطن: لا يوجد جدول زمني لعقوبات محتملة ضد تركيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود جدول زمني لفرض عقوبات محتملة ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية، وذلك بعدما أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بالبيت الأبيض، أن إدارته لا ترغب في فرض عقوبات ضد تركيا.
واشنطن: لا يوجد جدول زمني لعقوبات محتملة ضد تركيا
الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن تواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع أنقرة / Getty Images
26 يوليو 2019

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود جدول زمني لفرض عقوبات محتملة ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، الخميس.

وأضافت أورتاغوس، أن مسألة تطبيق عقوبات ضد تركيا وفق قانون احتواء خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاستا)، لا يزال موضوع مشاورات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ولفتت إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دوراً رئيساً في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وأن واشنطن تواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع أنقرة.

وأبلغ ترمب، الثلاثاء، أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بالبيت الأبيض، أن إدارته لا ترغب في فرض عقوبات ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية، حسب ما كشفت عنه قناة CNN، الأربعاء.

وأضافت CNN أن ترمب ألقى باللوم على إدارة سلفه باراك أوباما، فيما يتعلق بالقرار الذي اضطرت إدارته لاتخاذه بخصوص مقاتلات F-35، قائلاً "ما زلت أريد أن أكون قادراً على بيع تلك المقاتلات لتركيا".

كما انتقد ترمب، إدارة سلفه أوباما، محملاً إياها مسؤولية عدم بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت رغم إصرارها.

وأضاف أن تركيا اضطرت إلى شراء منظومة الصواريخ من روسيا، والآن لا تستطيع الولايات المتحدة بيعها مقاتلات F-35 بمليارات الدولارات بسبب شرائها تلك المنظومة.

وسبق أن هددت الإدارة الأمريكية تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات F-35، إذا حصلت على منظومة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء تسلّم أنقرة أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية.

وتعد S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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