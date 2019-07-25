قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، تعازيه للشعب التونسي بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤكداً أن السبسي سيظل يُذكر باحترام إزاء خدماته لتونس.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان بعد وفاة الرئيس التونسي، أعرب فيها عن تلقيه ببالغ الحزن نبأ وفاة السبسي.

وأضاف "أرجو الله تعالى أن يتغمد الباجي قايد السبسي برحمته، إذ إنه سيظل يُذكر باحترام إزاء خدماته لتونس، وأقدم تعازيّ للشعب التونسي الشقيق".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاماً، وقال مصدر بالرئاسة إن الجنازة ستكون السبت.

وعلى إثر ذلك، أدّى رئيس البرلمان محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، بمقر البرلمان، طبقاً للدستور التونسي لفترة أقصاها 90 يوماً.