قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الماليزي مهاتير محمد "سنسعى لرفع حجم التبادل التجاري والعلاقات بين البلدين، ولتطوير الثلاثي بين تركيا وباكستان وماليزيا".

وأضاف أردوغان "الثلاثي الذي نسعى فيه لمزيد من التطور والنمو الإيجابي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين هذه البلدان".

وبخصوص حجم التبادل التجاري قال أردوغان "وضعنا نصب أعيننا 5 مليارات دولارات كهدف لحجم التبادل التجاري بين البلدين، ونأمل أن نوسع نطاق التبادل التجاري في أقرب وقت".

كما دعا الرئيس التركي صناديق الاستثمار الماليزية للاستثمار في تركيا وأكد أن الرئيس الماليزي مهاتير محمد وجد فرصة لمشاهدة فاعليات الشركات التركية، ومشاهدة الاقتصاد التركي عن قرب في هذه الزيارة".

وأضاف أردوغان "نُثمّن المواقف الماليزية تجاه القضية الفلسطينية وقضية الروهينغيا" وأشار إلى أن هناك اتفاقاً في وجهات النظر السياسية بين البلدين، وأشار إلى أن "في المرحلة المقبلة سنوسع نطاق العلاقات بين البلدين".

من جانبه، أكد الرئيس الماليزي مهاتير محمد، أن لقاء الرئيس التركي كان مثمراً، وأكد "تشابه وجهات النظر، لا سيما في القضايا المتعلقة بفلسطين" مشيراً إلى أن بلاده "تتبنى وجهة النظر التركية بخصوص نبذ الإرهاب".

وختم مهاتير محمد كلمته بأن "الدول الإسلامية تعيش مرحلة استثنائية في الوقت الراهن"، وأكد في اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي أن "هناك اتفاقاً بين البلدين أن يكون تعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب".