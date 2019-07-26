سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 26 يوليو/تموز 2019
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن وقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل / AA
26 يوليو 2019

الرئيس الفلسطيني يعلن وقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ومحمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس على إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

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      الرئيس الفلسطيني يعلن وقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

        أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، وقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك، وجاء ذلك خلال كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، وأضاف عباس أنه ستوضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. [الأناضول]

        وطالب عباس المجتمع الدولي بـ"الوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية على الأرض، تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بخاصة عمليات الهدم في واد الحمص، قرب القدس"، وشدد على أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة". [TRT عربي]

        محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس

        أدى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد خلفاً للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بمقتضى الدستور، وكان الناصر في وقت سابق، توجّه بكلمة إلى الشعب التونسي، أكّد فيها أنّ الدولة ستستمر وأنّه حسب الدستور "يتولى رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم". [TRT عربي]

        ودعا الناصر للتمسّك بتطبيق الدستور كما دعا الشعب التونسي لتوحيد الصف والتضامن. ونعى محمد الناصر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم مذكّراً بخصاله العديدة. [TRT عربي]

        وقررت رئاسة الحكومة التونسية، الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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