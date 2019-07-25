قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إنه جرى إبلاغ الوفد الأمريكي الذي زار أنقرة مؤخراً "بآرائنا ومقترحاتنا كلها، وننتظر منهم دراستها والرد بشكل فوري"، حول المنطقة الآمنة شرق الفرات.

والتقى أقار، الاثنين، وفداً أمريكياً برئاسة مبعوث واشنطن إلى سوريا جيمس جيفري، بالعاصمة التركية أنقرة.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده مع قادة عسكريين في مقر وزارة الدفاع، بأنقرة، الخميس.

وأوضح أقار أنه جرى خلال الاجتماع مع الوفد الأمريكي، الترحيب بموقف الرئيس دونالد ترمب، حول مقاتلات F-35، خلال لقائه أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بالبيت الأبيض، الثلاثاء.

كما لفت إلى أن الاجتماع اعتبر اعتزام تركيا شراء 100 طائرة بوينغ من الولايات المتحدة، يُعد مثالاً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وشدد أقار، على أن من حق تركيا أن تنتظر من الولايات المتحدة التخلي عن نهجها الحالي بخصوص برنامج تصنيع طائرات F-35، والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تضر العلاقات بين البلدين.

وتأتي تصريحات أقار بعد لقاء متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، والذي أبلغه فيه أن "إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات، لن يتم إلا من خلال خطة تلبي تطلعات أنقرة".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، عقب نقاشات بين مسؤولين أمريكيين وأتراك في أنقرة، تضمنت إمكانية إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود مع تركيا، بأنه "يجب أن نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت، فصبرنا نفد".