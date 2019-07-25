سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: ننتظر رداً أمريكياً بشأن مقترحاتنا حول المنطقة الآمنة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إنه جرى إبلاغ الوفد الأمريكي الذي زار أنقرة بآراء ومقترحات أنقرة بخصوص المنطقة الآمنة شرق الفرات، مؤكداً أن تركيا "تنتظر دراسة المقترحات والرد بشكل فوري".
وزير الدفاع التركي: ننتظر رداً أمريكياً بشأن مقترحاتنا حول المنطقة الآمنة
وزير الدفاع التركي أكد تبليغ الوفد الأمريكي بمقترحات أنقرة حول المنطقة الآمنة شرق الفرات / AA
25 يوليو 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إنه جرى إبلاغ الوفد الأمريكي الذي زار أنقرة مؤخراً "بآرائنا ومقترحاتنا كلها، وننتظر منهم دراستها والرد بشكل فوري"، حول المنطقة الآمنة شرق الفرات.

والتقى أقار، الاثنين، وفداً أمريكياً برئاسة مبعوث واشنطن إلى سوريا جيمس جيفري، بالعاصمة التركية أنقرة.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده مع قادة عسكريين في مقر وزارة الدفاع، بأنقرة، الخميس.

وأوضح أقار أنه جرى خلال الاجتماع مع الوفد الأمريكي، الترحيب بموقف الرئيس دونالد ترمب، حول مقاتلات F-35، خلال لقائه أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بالبيت الأبيض، الثلاثاء.

كما لفت إلى أن الاجتماع اعتبر اعتزام تركيا شراء 100 طائرة بوينغ من الولايات المتحدة، يُعد مثالاً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وشدد أقار، على أن من حق تركيا أن تنتظر من الولايات المتحدة التخلي عن نهجها الحالي بخصوص برنامج تصنيع طائرات F-35، والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تضر العلاقات بين البلدين.

وتأتي تصريحات أقار بعد لقاء متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، والذي أبلغه فيه أن "إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات، لن يتم إلا من خلال خطة تلبي تطلعات أنقرة".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، عقب نقاشات بين مسؤولين أمريكيين وأتراك في أنقرة، تضمنت إمكانية إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود مع تركيا، بأنه "يجب أن نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت، فصبرنا نفد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us