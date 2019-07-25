خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24 إلى 19.75% على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع، وجاء ذلك عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس، برئاسة رئيس البنك مراد أويصال.

وقال البنك في بيان إن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة 425 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع، ليصل إلى 19.75 من 24%.

وأشار إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة بتركيا تظهر وجود تعافٍ معتدل في النشاط الاقتصادي، وأكّد دعم تطورات الطلب المحلي، وآثار التشديد النقدي لتراجع معدل التضخم في البلاد.

ووفقاً للبيان، فإن البنك المركزي التركي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار، والاستقرار المالي.

كما توقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قراراً بإقالة محافظ البنك المركزي السابق جتين كايا من منصبه، ليعيّن مكانه نائبه مراد أويصال.