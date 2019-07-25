سياسة
2 دقيقة قراءة
البنك المركزي التركي: سعر الفائدة ينخفض من 24 إلى 19.75%
أعلن مدير البنك المركزي التركي، مراد أويصال، خفض سعر الفائدة من 24 إلى 19.75% على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع، عقب اجتماع للجنة السياسية النقدية، الخميس، مؤكداً أن البيانات المعلنة تظهر تعافياً معتدلاً في النشاط الاقتصادي.
البنك المركزي التركي: سعر الفائدة ينخفض من 24 إلى 19.75%
مدير البنك المركزي التركي مراد أويصال 
25 يوليو 2019

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24 إلى 19.75% على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع، وجاء ذلك عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس، برئاسة رئيس البنك مراد أويصال.

وقال البنك في بيان إن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة 425 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع، ليصل إلى 19.75 من 24%.

وأشار إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة بتركيا تظهر وجود تعافٍ معتدل في النشاط الاقتصادي، وأكّد دعم تطورات الطلب المحلي، وآثار التشديد النقدي لتراجع معدل التضخم في البلاد.

ووفقاً للبيان، فإن البنك المركزي التركي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار، والاستقرار المالي.

كما توقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قراراً بإقالة محافظ البنك المركزي السابق جتين كايا من منصبه، ليعيّن مكانه نائبه مراد أويصال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us