سياسة
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روسيا ترفع التأشيرة عن الأتراك حمَلة الجوازات الخدمية والخاصة
وقّع بوتين مرسوماً، في فبراير/شباط 2019، يرفع التأشيرة عن حاملي الجوازات الرسمية التركية ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات، رفعت بموجبه روسيا التأشيرة عن الأتراك حملة الجوازات الخدمية والخاصة.
روسيا ترفع التأشيرة عن الأتراك حمَلة الجوازات الخدمية والخاصة
بوتين يرفع التأشيرة عن الأتراك حملة الجوازات الخدمية والخاصة / AA
25 يوليو 2019

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً ينص على إلغاء تطبيق تأشيرة الدخول "الفيزا" للمواطنين الأتراك من حاملي جوازات السفر الخدمي والخاص.

ووقع بوتين مرسوماً يوسع فئة الأتراك المستفيدين من نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى بلاده.

والمرسوم الجديد الذي بدأ سريانه اعتباراً من توقيعه، يعفي حاملي جواز السفر الخدمي والخاص من تطبيق تأشيرات الدخول إلى روسيا.

ووقع بوتين، في فبراير/شباط 2019، مرسوماً ينص على رفع تأشيرة الدخول عن حاملي الجوازات الرسمية التركية ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك.

جاء ذلك، بعد اتفاق توصل إليه البلدان، في وقت سابق لرفع تأشيرة الدخول عن هذه الفئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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