سياسة
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بريطانيا تكلف سفنها الحربية بمرافقة ناقلاتها بمضيق هرمز
كلفت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، سفنها البحرية بمرافقة ناقلاتها التي تعبر مضيق هرمز في الخليج. وقالت الوزارة في بيان "وافقنا على تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز".
بريطانيا تكلف سفنها الحربية بمرافقة ناقلاتها بمضيق هرمز
البحرية الملكية البريطانية ستواكب السفن التي تمر في مضيق هرمز / Reuters
25 يوليو 2019

أمرت بريطانيا، الخميس، البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة في مضيق هرمز، في أعقاب احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "البحرية الملكية أُوكل إليها مواكبة السفن التي ترفع العَلَم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورهم بشكل كاف".

واقترحت بريطانيا، الاثنين، على دول أوروبية بينها فرنسا، المشاركة بقوة بَحرية لحماية السفن التي تمر عبر مضيق هرمز أو قبالة الشواطئ الإيرانية.

غير أن المقترح رفضته باريس، ودعت إلى تشكيل بعثة تعمل على مراقبة الأمن والسلامة البحرية في الخليج، دون مزيد من التفاصيل.

وجاء احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قِبل إيران بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ30 يوماً، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت فيها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، وتقول إن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وفي يونيو/حزيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مُسيّرة أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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