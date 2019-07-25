قال رئيس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، "أسبوع دامٍ يمر على إخواننا في سوريا وكل يوم يتم استهداف المدنيين بالمستشفيات والمدارس والأسواق".

ووصف العبدة ما يحدث في إدلب (شمال) بأنه "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهناك سقوط أخلاقي لمنظمات المجتمع الدولي في التعامل مع الأمر".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الائتلاف الوطني السوري، الخميس بإسطنبول، تناول التصعيد العسكري الخطير في إدلب والمناطق المحررة، والمستجدات السياسية، وأوضاع النازحين واللاجئين السوريين.

وأشار إلى أنه "في إدلب يتم ذبح مجتمع كامل من المدنيين من خلال جرائم حرب موثقة من قبل طائرات الاحتلال الروسي ونظام العمالة الأسدي".

وأضاف "أصبحت الرسائل إلى المجتمع الدولي من النوع التي لا تأتي بأي نتيجة على الإطلاق".

وكشف العبدة، في كلمته بالمؤتمر، أنه "قبل المؤتمر بقليل تواصلت مع أحد المدنيين في إدلب، كان يحاول أن ينقذ طفلتيه، وهو أب لعشرة أطفال، البنت الكبيرة استشهدت وأيضاً زوجته استشهدت، وخمسة من أولاده في العناية المركزة.. هؤلاء الأطفال يبدو أنهم يمثلون خطراً وتهديداً للأمن القومي الروسي".

وشدد على أن "النظام (السوري) والاحتلال الروسي يكذبون حينما يتحدثون عن التهدئة".

والاثنين الماضي، لقي 55 مدنياً سورياً مصرعهم، جراء قصف نفذته روسيا ونظام بشار الأسد على منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.