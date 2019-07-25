سياسة
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تركيا تعلن اكتمال وصول المجموعة الأولى من منظومة S-400
أعلنت وزارة الدفاع التركية اكتمال شحن المجموعة الأولى من منظومة S-400 الروسية، إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة. وأشارت إلى أن شحن المجموعة الثانية سيبدأ قريباً.
تركيا تعلن اكتمال وصول المجموعة الأولى من منظومة S-400
شحن المجموعة الأولى من منظومة S-400 إلى أنقرة اكتمل الخميس / AA
25 يوليو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة S-400 الروسية، إلى قاعدة مرتد الجوية بأنقرة قد اكتملت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العقيد تامر زنجير أحد مسؤولي الوزارة في مقر الدفاع بأنقرة، حيث تطرق إلى العمليات الأمنية المستمرة ضد الإرهاب، ومسألتي استلام منظومة S-400 وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري.

وبخصوص المنطقة الآمنة، أشار إلى أن وفدي تركيا والولايات المتحدة الأمريكية أجريا مباحثات حول إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري ووضعت خطة لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة.

ولفت زنجير، بخصوص العمليات الأمنية ضد الإرهاب، إلى تحييد 489 إرهابياً بينهم 24 قيادياً، داخل البلاد وشمالي العراق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويتوقع بدء شحن الدفعة الثانية من منظومة S-400 إلى أنقرة قريباً.

وكانت تركيا قد وقّعت عقد شراء منظومة S-400 من روسيا في 11 أبريل/نيسان 2017، وأعلنت مراراً تمسكها بالصفقة باعتبارها حقاً سيادياً، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة معارضتها للخطوة التركية وتهديدها بفرض عقوبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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