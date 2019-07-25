أدى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد خلفاً للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بمقتضى الدستور.

وكان الناصر في وقت سابق، توجّه بكلمة إلى الشعب التونسي، أكّد فيها أنّ الدولة ستستمر وأنّه حسب الدستور "يتولى رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم".

ودعا الناصر للتمسّك بتطبيق الدستور كما دعا الشعب التونسي لتوحيد الصف والتضامن. ونعى محمد الناصر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم مذكّراً بخصاله العديدة.

وقررت رئاسة الحكومة التونسية، الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي.

كما قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلغاء العروض الفنية كافة في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بعد أن نُقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس إثر وعكة صحية تعرض لها.

وجاء في بيان عن رئاسة الجمهورية "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو/تموز، 10:25 (9:25 بتوقيت غرينيتش) المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس". مؤكدة أنه سيُعلَن عن مراسم الدفن في الإبان.

وغادر السبسي البالغ من العمر 92 عاماً، في مطلع يوليو/تموز الحالي، المستشفى العسكري بعد تلقّيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية، وصفتها رئاسة الجمهورية في بيان لها بالحادة، بعد تعرضه قبلها بأيام لوعكة أخرى "خفيفة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السبسي تُوفي بالمستشفى العسكري بالعاصمة حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

وظهر الرئيس التونسي، الاثنين الماضي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.

ووقّع السبسي، في 5 يوليو/تموز، عقب خروجه من المستشفى، أمراً رئاسياً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي ألغي فيه النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري سنة 1957.

وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، بعد أن فاز بالانتخابات الرئاسية بأغلبية 55.68% من الأصوات. وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشغل السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، منها منصب وزير الداخلية (1965-1969) والدفاع (1969-1970) والخارجية (1981-1986).

وعاد السبسي إلى السياسة مطلع 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في أوّل انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس.

وفي 16 يونيو/حزيران 2012، أسس السبسي حزب "حركة نداء تونس" وترأسه حتى فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية 2014.

الغنوشي يُعزّي

وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن حكمة الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي "جنّبت الشعب ويلات التدافع والتصادم".

وأضاف "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس في ذكرى عيد الجمهورية التي بذل الجهد لها من يوم إعلانها إلى اختياره كأول رئيس منتخب من الشعب".

وتابع "آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها، وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة".

وأوضح أن الرئيس الراحل "قرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر، فجنّب الشعب ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصاً على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".

ودعا إلى "الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الدستورية صوناً لمستقبل تونس وحاضرها".

المرزوقي يدعو إلى إلغاء الخصومات

من جانبه، نعى الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال المرزوقي في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك "رحم الله رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي، وتلقاه بواسع غفرانه، ورزق أهله جميل الصبر والسلوان". وأضاف "أصدق التعازي لعائلته وأصدقائه وللشعب التونسي الذي فقد اليوم رئيسه".

ودعا الشعب التونسي إلى "تناسي وإلغاء كل الخصومات في هذه الظروف الدقيقة والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة ولا شيء غير ذلك". كما دعا إلى التحلي بالمزيد من الهدوء وضبط النفس وبروح المسؤولية تجاه الوطن وسلامته.

وتابع "لن تزيدنا الظروف الصعبة إلا نضجاً وقوة وتلاحماً وقدراً أكبر من حسن الإعداد لأزمات الحياة المتلاحقة".

رئيس البرلمان يتولى مهام رئيس الجمهورية

وأعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إلغاء مراسم الاحتفال بعيد الجمهورية.

وأكد الناصر أنه سيتولى مهام رئيس الجمهورية لمدى أقصاها 90 يوماً، على أن تتم الدعوة إلى انتخابات بشكل مباشر.