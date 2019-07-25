قُتل 20 عنصراً أمنياً أفغانياً، الخميس، في هجوم شنّه مسلحو حركة طالبان على مخفر عسكري بولاية تخار شمال شرقي البلاد.

وقال عبد القيوم كاني، قائم مقام قضاء إيشكميش التابع للولاية في بيان، إن مسلحي طالبان شَنوا هجوماً فجر الخميس على مخفر عسكري بالقضاء، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 عنصراً أمنياً.

وعلى صعيد متصل، تبنّت حركة طالبان في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم المسلح.

وفي وقت سابق من الخميس، قُتل 7 مدنيين على الأقل إثر انفجار قنبلة بحافلة ركاب بولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان.

وفي هجوم ثالث، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، مقتل 8 أشخاص بينهم 5 نساء، وإصابة 27 آخرين، في تفجير انتحاري آخر، استهدف حافلة كانت تقل موظفين من وزارة المناجم والنفط، بالعاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله مايار إن حصيلة الانفجارات بلغت عشرة قتلى على الأقل، بينهم 5 نساء وطفل، و41 جريحاً حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الواقعتين في كل من ننكرهار وكابل.

وتأتي التفجيرات الثلاثة وسط تزايد أعمال العنف في كابول وأنحاء أفغانستان؛ حيث قُتل تسعة أفراد من عائلة واحدة في ولاية بشرق البلاد الخميس أثناء توجههم لحضور زفاف.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن أحد التفجيرات في كابول الذي وقع قبل ثلاثة أيام من بدء الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في 28 أيلول/سبتمبر.