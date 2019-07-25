ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية إنه تم إبلاغ أولمرت، الذي كان يخطط للسفر يوم الاثنين، بأنه قد يكون عرضة للاعتقال بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وأضافت "ألغى أولمرت زيارته، بعد أن تلقت وزارتا الخارجية والعدل الإسرائيليتان، بلاغاً من السلطات السويسرية بأنه سيؤخذ للاستجواب، بشبهة ارتكاب جرائم حرب أثناء عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة عندما كان رئيساً للوزراء".

وكان أولمرت رئيساً للوزراء، عندما شن الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة في العام 2008 و2009، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

واستقال أولمرت من منصبه في العام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/شباط 2016 ويوليو/تموز 2017.

وينشط فلسطينيون وحقوقيون دوليون، في تقديم دعاوى إلى المحاكم الغربية، وخاصة في أوروبا، ضد مسؤولين إسرائيليين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.