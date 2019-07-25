سياسة
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الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين في غارات شمالي العراق
نشرت وزارة الدفاع التركية بياناً قالت فيه إن سلاح الجو تمكّن من تحييد 4 من عناصر تنظيم PKK الإرهابي في منطقتَي "الزاب" و"متينا" شمالي العراق.
الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين في غارات شمالي العراق
سلاح الجو التركي شن غارات ضد عناصر PKK الإرهابي في منطقتي "الزاب" و"متينا" / وزارة الدفاع التركية
25 يوليو 2019

تمكّن سلاح الجو التركي، من تحييد 4 إرهابيين في غارة على مواقع لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن سلاح الجو شن غارات ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي في منطقتي "الزاب" و"متينا"، شمالي العراق.

وأوضحت أن الغارات جرت بالتوازي مع عملية "المخلب"، وأسفرت عن تحييد 4 من إرهابيي PKK.

وبيّنت أن الغارات استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للتنظيم الانفصالي في المنطقتين.

وأطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق في 27 مايو/أيار الماضي، بهدف القضاء، بشكل كامل، على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها تنظيم PKK الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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