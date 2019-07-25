سياسة
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الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أن "سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط بالسعودية.
الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية
طائرة "قاصف 1" التابعة لجماعة الحوثي اليمنية
25 يوليو 2019

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن "سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك حسب بيان نشرته، الأربعاء، وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

وأوضح البيان أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التجهيز"، مشيراً إلى أنها "أصابت أهدافها بدقة عالية" وفقاً للبيان.

وقال سريع إن العملية تأتي رداً على "العدوان والغارات الجوية المتواصلة التي بلغت خلال الـ12 الساعة الماضية 21 غارة".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف بقيادة السعودية تركي المالكي إن "القوات المشتركة للتحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي في منطقة خميس مشيط".

وأضاف "لا صحة لما تبثه وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية".

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيّرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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