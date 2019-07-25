قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن "سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك حسب بيان نشرته، الأربعاء، وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

وأوضح البيان أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التجهيز"، مشيراً إلى أنها "أصابت أهدافها بدقة عالية" وفقاً للبيان.

وقال سريع إن العملية تأتي رداً على "العدوان والغارات الجوية المتواصلة التي بلغت خلال الـ12 الساعة الماضية 21 غارة".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف بقيادة السعودية تركي المالكي إن "القوات المشتركة للتحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي في منطقة خميس مشيط".

وأضاف "لا صحة لما تبثه وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية".

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيّرة.