نُقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، إثر وعكة صحية تعرض لها.

وتناقلت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء، الخبر نفسه، فيما لم تنشر رئاسة الجمهورية أي بيان رسمي يؤكد فيه أو ينفي الخبر، وفق وكالة الأناضول.

وغادر السبسي البالغ من العمر 92 عاماً، في مطلع يوليو/تموز الحالي، المستشفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيانها بالحادة. بعد تعرضه قبلها بأيام لوعكة أخرى "خفيفة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وظهر الرئيس التونسي، الاثنين الماضي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.

ووقّع السبسي، في 5 يوليو/تموز، عقب خروجه من المستشفى، أمراً رئاسياً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

وكان من المنتظر أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.