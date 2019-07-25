سياسة
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فيتو ترمب يجهض قرارات الكونغرس بوقف بيع السلاح للسعودية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه استخدم حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف إلى منع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. وذلك على الرغم من الدعوات الدولية لوقف دعم السعودية بالسلاح.
فيتو ترمب يجهض قرارات الكونغرس بوقف بيع السلاح للسعودية
فيتو ترمب يوقف قرارات للكونغرس بوقف بيع أسلحة للسعودية / Reuters
25 يوليو 2019

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، حق النقض ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف إلى منع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وذلك وفق بيان صدر عنه بهذا الخصوص.

وقال ترمب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو إن "هذا القرار سيُضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا".

وكان الكونغرس قد صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترمب التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة "تهديد" إيران لاستقرار الشرق الأوسط.

وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترمب، بسبب ما اعتبروه استخدامها إعلان حالة الطوارئ بشأن إيران؛ لتجاوز الكونغرس والمصادقة على مبيعات الأسلحة للسعودية.

وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترمب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.

وفي حين أن مبيعات الأسلحة عادة ما تمر بفترة مراجعة مدتها 30 يوماً من قبل الكونغرس، إلا أن البند المذكور يسمح بتخطي هذه العملية في حالة الطوارئ.

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي الفيتو الرئاسي منذ توليه منصبه. واستخدم ترمب الفيتو لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، في إجراء يهدف إلى إنهاء إعلان الطوارئ على المستوى الوطني الذي استخدمه لتمويل الجدار على طول الحدود الجنوبية.

وفي أبريل الماضي استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد قرار دعَمه الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس بغرفتيه، يفضي إلى سحب الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وعلى الرغم من تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى أن الحرب في اليمن تسببت في أكبر مأساة إنسانية، والدعوات لوقف تزويد السعودية، التي تعد أحد أهم الأطراف بالحرب بالسلاح، إلا أن الرئيس الأمريكي يواصل دعم السعودية باعتبارها "حليفاً استراتيجياً" للولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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