سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 25 يوليو/تموز 2019
بوريس جونسون يتسلم مهامه رئيساً جديداً لوزراء بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي / AFP
25 يوليو 2019

الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان، واستقالة تسعة وزراء بريطانيين بعد تولّي بوريس جونسون رئاسة الوزراء.

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        الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب قادها رئيس الأركان

        أعلن الجيش السوداني الأربعاء، إحباطه محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب. وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش نشرته وكالة الأنباء السودانية، بأنه "تم الكشف عن محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان، وعدد من ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً)". [TRT عربي]

        في السياق ذاته أشار مراسل TRT عربي إلى انتشار أمني كثيف في مناطق متفرقة من الخرطوم، بعد تأكيد مصادر عسكرية سودانية محاولة انقلابية من قادة في الحركة الإسلامية والحزب الحاكم السابق. [TRT عربي]

        استقالة تسعة وزراء بريطانيين بعد تولّي بوريس جونسون

        أعلن تسعة وزراء بريطانيين استقالتهم من الحكومة الأربعاء، بعد فوز بوريس جونسون برئاسة الوزراء في المملكة المتحدة وزعامة حزب المحافظين خلفاً لتيريزا ماي.

        وكان أحدث الوزراء الذين أعلنوا أنهم سيتركون مجلس الوزراء، وزير الخارجية جيرمي هنت، الذي قال إنه لن يشترك في الحكومة الجديدة برئاسة جونسون، بعد رفض عرض رئيس الوزراء الجديد تولي منصب آخر. [الأناضول]

        وقال هنت فى تغريدة عبر حسابه على تويتر "كان شرفاً لي لو أنني واصلت عملي، ولكني أتفهم حاجة رئيس وزراء جديد إلى اختيار فريقه"، وتعهد هنت الذي خسر أمام جونسون في انتخابات زعامة حزب المحافظين، بتقديم "الدعم الكامل" لجونسون كمشرع عن الحزب ذاته داخل البرلمان البريطاني. [TRT عربي]

        وسبقته وزيرة الدفاع بيني موردون، التي قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر إنها "ستتجه إلى المقاعد الخلفية؛ حيث سيحصل رئيس الوزراء جونسون على دعمها الكامل"، وسارع كل من وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، ووزير الأعمال غريغ كلارك، ووزير التعليم داميان هيندز، إلى اللحاق بها على الفور ليعلنوا عبر تويتر أنهم سيغادرون أيضًا. [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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