أعلن تسعة وزراء بريطانيين استقالتهم من الحكومة الأربعاء، بعد فوز بوريس جونسون برئاسة الوزراء في المملكة المتحدة وزعامة حزب المحافظين خلفاً لتيريزا ماي.

وكان أحدث الوزراء الذين أعلنوا أنهم سيتركون مجلس الوزراء، وزير الخارجية جيرمي هنت، الذي قال إنه لن يشترك في الحكومة الجديدة برئاسة جونسون، بعد رفض عرض رئيس الوزراء الجديد تولي منصب آخر.

وقال هنت فى تغريدة عبر حسابه على تويتر "كان شرفاً لي لو أنني واصلت عملي، ولكني أتفهم حاجة رئيس وزراء جديد إلى اختيار فريقه".

وتعهد هنت الذي خسر أمام جونسون في انتخابات زعامة حزب المحافظين، بتقديم "الدعم الكامل" لجونسون كمشرع عن الحزب ذاته داخل البرلمان البريطاني.

وسبقته وزيرة الدفاع بيني موردون، التي قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر إنها "ستتجه إلى المقاعد الخلفية حيث سيحصل رئيس الوزراء جونسون على دعمها الكامل".

وسارع كل من وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، ووزير الأعمال غريغ كلارك، ووزير التعليم داميان هيندز، إلى اللحاق بها على الفور ليعلنوا عبر تويتر أنهم سيغادرون أيضًا.

كما أعلن وزير الخزانة فيليب هاموند استقالته من منصبه، وتبعه وزير التنمية الدولية روري ستيوارت، ووزير العدل ديفيد جوك.

ويقول الثلاثة إنهم لا يستطيعون دعم التزام جونسون الذي وصف موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول بأنه "مسألة حياة أو موت".

واستقال وزير مكتب مجلس الوزراء ديفيد ليدنغتون، المعروف بـ"نائب رئيس الوزراء" بحكم الأمر الواقع من منصبه.

وفي وقت سابق الأربعاء، تَسلَّم جونسون رسميّاً مهامه رئيساً لوزراء بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي.

ووصل جونسون إلى قصر باكنغهام لتنصيبه الملكة إليزابيث الثانية له رسميّاً، وأعلن القصر في بيان أن الملكة إليزابيث قبِلَت استقالة تيريزا ماي، ليتولى جونسون رئاسة الوزراء خلفاً لها.

والثلاثاء أعلن حزب المحافظين فوز جونسون بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفاً لماي التي استقالت من منصبها في وقت سابق الشهر الماضي.

وفاز جونسون بحصوله على 92 ألفاً و153 من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 46 ألفاً و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي جيرمي هنت، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.