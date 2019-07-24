سياسة
2 دقيقة قراءة
السفارة الأمريكية لدى أنقرة: المباحثات مع تركيا كانت صادقة ومثمرة
أكدت السفارة الأمريكية في أنقرة، أن المباحثات التي أجراها المبعوث الخاص إلى سوريا مع وزير الدفاع التركي كانت صادقة وإيجابية ومثمرة، مشيرة إلى التزام الطرفين التقدم السريع والملموس لخريطة طريق منبج، وزيادة الأمن على الحدود التركية مع سوريا.
السفارة الأمريكية لدى أنقرة: المباحثات مع تركيا كانت صادقة ومثمرة
لقاء وزير الدفاع التركي خلوصي أقار والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري / AA
24 يوليو 2019

قالت السفارة الأمريكية لدى أنقرة الأربعاء، إن المباحثات التي أجراها المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري في تركيا، كانت صادقة وإيجابية ومثمرة.

جاء ذلك في بيان حول مباحثات أجراها جيفري والوفد المرافق له مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومساعد وزير الخارجية التر كي سادات أونال، في أنقرة بين 22 و24 يوليو/تموز الجاري.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل رفيعة المستوى حول سوريا بين الوفدين التركي والأمريكي.

وأكدت التزام الطرفين التقدم السريع والملموس لخريطة طريق منبج، وتناولا المقترحات المفصلة من أجل زيادة الأمن على الحدود التركية مع سوريا.

وبيّنت السفارة أن المباحثات كانت صادقة وإيجابية ومثمرة، وأن أنقرة وواشنطن تواصلان تبادل الآراء بشأن الهواجس المشتركة في سوريا.

كما أشارت إلى أن الجانب الأمريكي يتطلع إلى مواصلة هذه المباحثات، بما في ذلك المشاروات بين المسؤولين العسكريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us